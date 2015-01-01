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अपहरण:कोर्ट में युवती ने कहा- नहीं हुआ था मेरा अपहरण

छपरा3 घंटे पहले
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  • युवती का अपहरणकांड निकला झूठा

नगर थाना क्षेत्र के सरकारी बाजार मोहल्ले की एक युवती के अपहरण का मामला झूठा पाया गया है। अपहृत युवती ने गुरुवार को व्यवहार न्यायालय में कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। न्यायालय ने युवती को उसके प्रेमी के साथ ससुराल जाने का आदेश दिया है। छपरा क्षेत्र के सरकारी बाजार मोहल्ले के फिरदौस शहाब नामक एक युवती के अपहरण की प्राथमिकी उसके पिता ने नगर थाने में 18 अक्टूबर को दर्ज कराई थी, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के साहेबगंज सोनारपट्टी मोहल्ले के निवासी अंशु कुमार को नामजद किया था।

युवती ने नगर थाने में पहुंचकर पुलिस से कहा कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि अपनी मर्जी से वह प्रेमी के साथ गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सदर अस्पताल में उसका मेडिकल जांच कराया और व्यवहार न्यायालय में पेश किया। युवती के द्वारा अपहरण के मामले को झूठा बताए जाने और अपने प्रेमी के साथ शादी कर लेने तथा उसके घर जाने की बात कही गई। इस पर न्यायालय ने युवती को उसके प्रेमी के घर जाने की इजाजत दे दी है। युवती के इस बयान के बाद इस मामले का पटाक्षेप हो गया है और वह अपने प्रेमी के साथ अपने ससुराल चली गयी। इस मामले को लेकर एक पखवारे से नगर थाना की पुलिस परेशान थी और उक्त युवती को बरामद करने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर चुकी थी।

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