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वारदात:पूर्व विधायक के बेटे को बदमाशों ने रास्ते से बुलाकर मारपीट की और पटका, दीवार से सिर में लगी चोट फिर मार दी गोेली

छपरा4 घंटे पहले
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  • सुबह 10 बजे घर से निकला था, रात 9:55 बजे राजेंद्र स्टेडियम के पास आया, प्रिंस के पास से मिले दो मोबाइल से गायब थे सिमकार्ड
  • गाड़ी चालक को पुलिस हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ, हत्या की वजह तलाशने में जुटी पुलिस

बेखौफ अपराधियों ने छपरा के पूर्व जदयू विधायक रामप्रवेश राय के छोटे पुत्र प्रिंस कुमार को रास्ते से बुलाकर सीने में गोली मार दी। गोली सीने के आर-पार हो गया। उसका शव छपरा बस स्टैंड के नजदीक तिनकोनिया माई से जंक्शन जाने वाले रास्ते में पुराना चिराई घर के पास से बरामद किया गया है। मृतक के पॉकेट से पुलिस ने 1000 रुपए, दो मोबाइल एवं एक कारतूस बरामद किया है।

पूर्व विधायक रामप्रवेश राय के छोटे पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा मामला शांत करा लिया गया। बताते चलें कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने डाक बंगला रोड पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया।

इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि शीध्र ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जिसके बाद करीब 1 घंटे भर के बाद सड़क जाम को मुक्त कर दिया गया। जिसके बाद परिजन शव को लेकर दाह संस्कार के लिए चले गए।
मोबाइल सीडीआर से पुलिस को लग सकता है महत्वपूर्ण सुराग
प्रिंस के पास से पुलिस ने दो मोबाइल और एक गोली बरामद किया है। प्रिंस के डेड बाडी से मिले मोबाइल में का सिम कार्ड गायब मिला। पुलिस मोबाइल नम्बर के सीडीआर से जांच शुरू कर दी है। मोबाइल सीडीआर से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग हाथ लग सकते हैं। इधर परिजन के अनुसार प्रिंस बुधवार को दिन के दस बजे के करीब घर से एक निजी गाड़ी से निकला था। उसी दिन रात में 9:55 बजे के करीब निजी गाड़ी से राजेन्द्र स्टेडियम के करीब उतरा था।

सदर अस्पताल में तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने किया पोस्टमार्टम
शव का तीन सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। मेडिकल टीम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार प्रिंस के सीने पर गोली मारी गई थी, जो कि उसके शरीर को छेदते हुए आर पार हो चुकी थी। जिसके बाद वह मुंह के बल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। मौके पर सदर डीएसपी मुनेश्वर प्रसाद सिंह, एसडीपीओ रहमत अली, भगवान बाजार प्रभारी थाना अध्यक्ष विकास कुमार, मुफस्सिल थानाध्यक्ष कर्मवीर सिंह आदि थे।

प्रिंस की तय हो गई थी शादी
प्रिंस की शादी तय हो गई थी और अगले वर्ष उसकी शादी होनी थी। इंगेजमेंट हो चुका था। मोहल्लेवासियों के अनुसार प्रिंस शांत स्वभाव का था और अकेले कहीं भी नहीं जाता था। कुछ युवक उसे साथ लेकर घर से गए थे। जिसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी. इस दौरान उसके पॉकेट से बरामद 315 का कारतूस फिलहाल जांच का विषय है।

स्वर्गीय राय की राजनीति यात्रा
1980 से बस स्टैंड छपरा में यात्री बस बुकिंग एजेंट के रूप में जमीन से जुड़े मढ़ौरा प्रखंड के नरहरपुर निवासी रामप्रवेश राय वर्ष 2002 में जिला पार्षद बने। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस से जदयू में आए वैद्यनाथ प्रसाद विकल बनाम राम प्रवेश राय के संघर्ष में विकल जी विफल, उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह सफल रहे।

किंतु छह माह बाद लगे अविश्वास प्रस्ताव में रामप्रवेश राय जिला परिषद अध्यक्ष बन बैठे तथा ब्रजकिशोर सिंह भी कुर्सी बचाने में सफल रहे। महाराजगंज के जदयू सांसद प्रभुनाथ सिंह को राजनीतिक गुरु मानने वाले रामप्रवेश राय 2005 से चुनावी दंगल में थे।
तत्कालीन क्रीड़ा मंत्री से कथित दुर्व्यवहार का मामला भी आया प्रकाश
2005 की राजग सरकार मे तत्कालीन जलालपुर विधायक व वर्तमान महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल खेल व युवा संस्कृति मंत्री बने तो जदयू से गौतम सिंह विज्ञान व प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री बने। उसी दौरान छपरा जदयू विधायक राम प्रवेश राय चर्चा में रहे। उन पर मंत्री के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा था। 2010 में राजद के टिकट पर तरैया चुनाव लड़े किंतु हार गए और कुछ साल बाद दुनिया से चल बसे।

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