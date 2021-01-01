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सभा रद्‌द:सेविका सहायिक बहाली के लिए तीसरी सभा रद्‌द

छपराएक घंटा पहले
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चकदेह वार्ड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली के आयोजित तीसरी आमसभा भी रद्द कर दी गई है। भारी हंगामे के बाद बीईओ सह पर्यवेक्षक अशोक कुमार सिंह आम सभा को रद्द करने की अनुशंसा की। इससे पहले भी चकदेह में दो आमसभा को रद्द किया जा चुका है। बताते चले कि चकदेह में सेविका और सहायिका के लिए बहाली होनी है।

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