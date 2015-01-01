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गिरफ्तारी:स्टेशन रोड में जुआ खेल रहे तीन लोग गिरफ्तार

छपरा4 घंटे पहले
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नगर क्षेत्र के स्टेशन रोड बाइक शोरूम के पीछे पुलिस ने छापामारी कर जुआ खेल रहे तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जुआ खेल रहे लोगों के पास से पुलिस ने 1080 रुपए नगद भी जब्त किये है। गिरफ्तार लोगों में जगलाल महतो, वीरेंद्र महतों, तारकेश्वर प्रसाद है। मामले में पुअनि रूपेश कुमार वर्मा ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। स्टेशन रोड में बड़े पैमाने पर जुआ खिलाने की एक सूचना मिली थी।

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