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अगलगी:अगलगी में दो झोपड़ी जली, हजारों का नुकसान

छपराएक घंटा पहले
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कन्हौली मनोहर गाव में आग लगने से दो झोपड़ी जल कर राख हो गयी है। वहीं घर में रखे कपड़ा अनाज सहित हजारों की सामग्री जल कर राख हो गया है। वार्ड 12 में अचानक आग लग गयी,जिंसके बाद पीड़ितों सहित ग्रामीणों ने आग पर काबू के लिए काफी प्रयास किया गया,परन्तु सारा प्रयास असफल रहा,देखते देखते सब जल कर स्वाहा हो गया,पीड़ितों ने इस घटना की सूचना अंचलाधिकारी स्वामी नाथ राम को देकर मुआवजे की मांग की है।

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