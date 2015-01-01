पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

प्राथमिकी:भेल्दी में चुनाव में वोट देने पर दो पक्षों में मारपीट, दो युवक घायल

छपराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • पैगा में मतदान के दिन मां के साथ जा रहा था बूथ, 31 पर प्राथमिकी

भेल्दी थाना क्षेत्र के पैगा में वोट गिराने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट में दो युवक घायल हो गए। पहले पक्ष के घायल युवक भेल्दी थाने के पैगा कला गांव निवासी चंदेश्वर मांझी का पुत्र दीपक कुमार मांझी बताया जाता है। घायल युवक के बयान पर भेल्दी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें युवक ने आरोप लगाया है कि विधानसभा चुनाव के वोटिंग के दिन अपनी मां के साथ बूथ पर जा रहा था कि रास्ते में ही अमनौर थाने के शेखपुरा गांव निवासी अर्जुन राय के पुत्र मुकेश कुमार राय, राकेश कुमार राय रितेश कुमार राय सभी ने एक खास दल के प्रत्याशी को वोट देने का आरोप लगाते हुए जातिसूचक गाली गलौज की विरोध करने पर तीनों द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया।इस दौरान उसकी मां के गले से सोने का चैन निकालकर आरोपित फरार हो गए।

वहीं दूसरे पक्ष के पूर्व मुखिया लालबाबू राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें चंदेश्वर माझी व दीपक माझी समेत तीन नामजद व 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। जिसमें कहा कि पैगा कला निवासी चंदेश्वर मांझी सहित कई लोग मेरे घर पर आ कर गाली गलौज करने लगे और इसका विरोध करने पर मारपीट करने लगे। हंगामा सुनकर मेरी बहू मीना देवी घर से बाहर निकली तो उसके साथ भी मारपीट व दुर्व्यवहार किया। भेल्दी थाना क्षेत्र के पैगा कला निवासी चंदेश्वर मांझी एवं मेरे भतीजा संजय राय के बीच पूर्व में विवाद हुआ था। इस मामले में दोनों पक्षों को समझौता भी हो गया था। पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा चुनाव से जुड़ा मामले हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें