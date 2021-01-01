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कार्रवाई:दो वांछित अभियुक्तों को भेजा गया जेल

छपराएक घंटा पहले
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एकमा पुलिस सर्किल में दो अलग-अलग स्थानों से पुलिस ने छापेमारी कर दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। रसूलपुर थानाध्यक्ष प्रभाकर कुमार भारती ने कांड संख्या 35/20 में शराब कांड के वांछित अभियुक्त बली पासी को सिवान जिले के दारौंदा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर एकमा थानाध्यक्ष राजेश चौधरी ने भोदसा गांव से एक वारंटी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है।

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