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हादसा:दिल्ली व गुजरात में हुए सड़क हादसों में परसा के दो युवकों की गई जान, गांव लाए गए शव

छपराएक घंटा पहले
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परसा के युवक की दिल्ली स्थित खालसा स्थान पर सड़क दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक थाना क्षेत्र के अन्याय निवासी शंभू भगत के पुत्र सुशील कुमार 22 वर्षीय बताया गया है।मृतक दो भाइयों में बड़ा व अविवाहित था।परिजनों ने बताया कि हरियाणा के गुड़गांव स्थित खिड़की थाना क्षेत्र के समीप शनिवार को बाइक से ड्यूटी जाने के क्रम में टेलर गाड़ी के चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। जिसे स्थानीय हॉस्पिटल में उपचार के बाद उसे गम्भीर स्थिति में दिल्ली रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी। भाजपा के राकेश सिंह ने दूरभाष पर सांसद राजीव प्रताप रूडी से वार्ता कर प्रशासनिक मदद के लिये दिल्ली में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव देने की बाते कही। पिता शंभू भगत,चाचा वीरेंद्र भगत,मा पार्वती देवी, भाई होशील, बहन पूनम,ज्योति का रो रो कर बुरा हाल है।

टेलर व ट्रक की टक्कर में युवक ने तोड़ा दम
परसा के युवक टेलर चालक की गुजरात के गांधीधाम मे सड़क दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक मारर भलवाहिया गांव निवासी योगेंद्र राय का 30 वर्षीय पुत्र अवधेश राय था। वह पिता के इकलौता पुत्र था। जो विगत पांच माह पूर्व गुजरात मे टेलर चालक गाड़ी का काम करने गया था। जानकारी के अनुसार, गुजरात के गांधीधाम हाइवे मार्ग पर टेलर व ट्रक की जोरदार टक्कर में चालक अवधेश की मौत हो गयी। पैक्स अध्यक्ष लालबाबू राय ने बताया कि शव को घर लाया जा रहा है।

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