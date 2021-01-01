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हादसा:नयागांव में साइकिल से रिश्तेदार के घर जा रहे चाचा-भतीजे को ट्रक ने मारी ठोकर, चाचा की मौत

छपराएक घंटा पहले
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अपने भतीजे के साथ साइकिल से अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि साइकिल चला रहा उसका भतीजा इस हादसे में बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद थोड़ी देर के लिए छपरा पटना मुख्य मार्ग एनएच 19 जाम हो गया। जानकारी के अनुसार मटिहान के 60 वर्षीय शिव कुमार सिंह अपने भतीजा विश्वजीत कुमार सिंह के साथ नया गांव जा रहे थे। इसी बीच नयागांव थाना क्षेत्र के डुमरी बुजुर्ग में एक अनियंत्रित ट्रक ने धक्का मार दिया।

धक्का लगने के बाद साइकिल चला रहा विश्वजीत बगल में फेंका गया जबकि शिव कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उसे सोनपुर के अनुमंडलीय चिकित्सालय में पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं भतीजा विश्वजीत को मामूली चोटें आई।यह खबर जैसे ही परिवार वालों को पता चला रोते पीटते अनुमंडलीय चिकित्सालय पहुंचे। घटना की जानकारी होते ही हरिहरनाथ ओपी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया।

शीतलपुर-परसा मार्ग पर दो बाइक में टक्कर, एक युवक की मौत
नया गांव| सोनपुर अनुमंडल के दिघवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतलपुर परसा सड़क पर छतर छपरा में एक अनियंत्रित वाहन ने एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को रौंद डाला। इस घटना के बाद उक्त युवक दरियापुर थाना क्षेत्र मनिका चक के बलराम राय के 20 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया ।घटना बुधवार की देर शाम घटित हुई। वहीं अंधेरे का फायदा उठाते हुए बाहन फरार हो गया। उक्त युवक का शव क्षत विक्षत स्थिति में सड़क पर पड़ा रहा।

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