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जांच में जुटी पुलिस:छपरा में अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

छपराएक घंटा पहले
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जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सोनपुर थाना की पुलिस ने लावारिस हालत में 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव शनिवार को दिन में बरामद किया तथा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर पहचान कराने के लिए सुरक्षित रखी है। समाचार लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सका है। मौत का कारण भी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि अधेड़ व्यक्ति की मौत बीमारी के कारण होने की आशंका है। फिलहाल उसकी पहचान करने के लिए सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है। शव के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके।

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