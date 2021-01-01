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जारी किया लिस्ट:पीजी में एडमिशन के लिए विवि ने जारी किया लिस्ट

छपराएक घंटा पहले
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पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2018-2020 तथा सत्र 2019-2021 में एडमिशन के लिए विवि प्रशासन ने रविवार को फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। जेपीविवि के डीएसडब्लू प्रो.उदय शंकर ओझा इस संबंध में नोटिस जारी करते हुए इसकी कॉपी सभी पीजी हेड को भेज दिया है। डीएसडब्लू ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सूची विवि के वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.जेपीवीएडमिशन.ओआरजी पर अपलोड कर दिया गया। चयनित अभ्यर्थी 2 फरवरी से 5 फरवरी संबंधित विभाग व कॉलेज में एडमिशन करा लेना है। डीएसडब्लू ने कहा कि निर्धारित अवधी के बाद चयनित अभ्यर्थियों का एडमिशन संबंधी किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अंतिम सूची है।

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