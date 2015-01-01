पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आक्रोश:पीजी के नामांकन में शुल्क लिए जाने पर विवि में हंगामा,धरने पर बैठे छात्र

छपराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • जेपी यूनिवर्सिटी ने दो दिनों तक नामांकन प्रक्रिया पर लगायी रोक

शनिवार को पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के पहले ही दिन जेपीविवि परिसर में विभिन्न छात्र संगठनों ने एडमिशन में त्रुटि बताते हुए जमकर बवाल काटा। लंबे समय बाद लेफ्ट व राइट छात्र संगठन छात्रों के मुद्दे पर एक होने का अहसास कराते दिखे। हालांकि सभी संगठन कुलपति कक्ष के बाहर अलग-अलग प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन में छात्राओं एवं एससी व एसटी वर्ग के छात्रों से शुल्क लिए जाने,पीजी कोर्स में बिना एकेडमिक काउंसिल व सीनेट व सिंडिकेट से पारित किए।

सीबीसीएस को लागू करने,प्रत्येक पीजी कॉलेज में छात्रों से एडमिशन फार्म के नाम पर वसूली करने समेत अन्य मांगों को लेकर छात्रों विवि प्रदर्शन में रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। शोध विधार्थी संगठन के बैनर तले संरक्षक मनीष पांडे, विवेक कुमार विजय, उज्जवल कुमार सिंह, परमेंद्र सिंह कुशवाहा,कुणाल सिंह गोलू कुमार आदि शामिल थे। वहीं अभाविप के बैनर तले छात्र संघ के निवर्तमान अध्यक्ष रजनीकांत सिंह, जिला संगठन मंत्री अभिमन्यु कुमार, रविशंकर चौबे, नीरज कुमार, अमृता कुमारी, ललिता यादव, माधुरी शर्मा, अनुराधा शर्मा के नेतृत्व में तथा वाम छात्र संगठन एआईएसएफ के राज्य उपाध्यक्ष राहुल कुमार यादव आदि थे।

अब बढ़ानी होगी एडमिशन की तिथि
गौरतलब है कि जेपीविवि प्रशासन द्वारा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2018-2020 तथा सत्र 2019-2021 में एडमिशन के लिए चयनित छात्रों की फर्स्ट लिस्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया था। वहीं चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए 6 नवंबर यानी शनिवार से 9 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया था। इसके साथ ही छात्र हित विवि प्रशासन ने 8 नवंबर को रविवार होने के बावजूद सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक एडमिशन प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया था। हालांकि अब दो दिनों तक एडमिशन प्रक्रिया पर रोक से विवि प्रशासन को दुबारा एडमिशन शेड्यूल जारी करते हुए एडमिशन की अंतिम तिथि को विस्तारित करना होगा।

समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन
घंटों चले हो हंगामे के बाद कुलपति प्रो.फारूक अली ने जहां तीनों छात्र संगठनों के मांग पत्र का स्वीकार किया। वहीं विवि के पदाधिकारियों की टीम के साथ खुद छात्रों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं का सुलझाने का आश्वासन दिया। विवि की ओर से डीएसडब्लू प्रो.यूएस ओझा, परीक्षा नियंत्रक डा.अनिल कुमार सिंह,ओएसडी डा.शेखर आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

विवि बैकफुट पर, दो दिनों तक नामांकन पर रोक
विवि द्वारा पीजी फर्स्ट ईयर सत्र 2018-2020 एवं सत्र 2019-2021 दोनों सत्र में एक साथ एडमिशन की प्रक्रिया चलाया जा रहा था। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने के साथ ही शनिवार से छात्रों को एडमिशन का अवसर दिया गया था। हालांकि जब एडमिशन कराने पहुंची छात्राएं व एससी-एसटी वर्ग के छात्रों से भी आम छात्र की तरह ही एडमिशन फीस वसूला जाने लगा वहीं छात्रों को विवि द्वारा आनन-फानन में सीबीसीएस को लागू करने के तरीके पर भी एतराज था। जिसके बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया। बाद में अलग-अलग छात्र संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में छात्र विवि पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। छात्र संगठनों से वार्ता के बाद विवि प्रशासन ने पीजी एडमिशन पर दो दिनों के लिए रोक लगा दिया है। इसकी सूचना सभी विवि व कॉलेज पीजी विभाग को भेज दिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें