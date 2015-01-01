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विशेष ट्रेन शुरू:पर्व को लेकर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन शुरू

छपरा3 घंटे पहले
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रेलवे प्रशासन द्वारा पूजा त्योहार पर यात्रियों की अतिरिक्त सुविधा हेतु 05529/05530 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी, दरभंगा-अमृतसर-दरभंगा दैनिक पूजा विशेष गाड़ी तथा सहरसा-अमृतसर-सहरसा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचलन निम्नवत किया जायेगा। इन गाड़ियों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा।

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