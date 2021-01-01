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घटना का खुलासा:रूपेश हत्याकांड के खुलासे पर बोली पत्नी, किसी से झगड़ा हुआ है तो पुलिस फुटेज लाए

छपरा/जलालपुरएक घंटा पहले
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  • जलालपुर सवरी के थे, एयरपोर्ट से घर आने के दौरान 12 जनवरी को हुई थी घटना

छपरा के जलालपुर सवरी के मूल निवासी व इंडिगो के पटना स्टेशन हेड रूपेश सिंह की हत्या के मामले में पुलिस के खुलासे को परिजनों ने नकार दिया है। रूपेश की पत्नी नीतू सिंह ने कहा कि मेरे पति किसी के साथ हाथापाई कर ही नहीं सकते। वह उस स्वाभाव के थे ही नहीं। मैं उनके नेचर को बिल्कुल समझती हूं। वह काफी सॉफ्ट नेचर के थे। मेरे और अपनी दीदी के साथ सभी बातें शेयर करते थे। पुलिस झूठी कहानी सुना रही है। रुपेश ने अगर मारपीट की तो पुलिस मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाए।

किसी को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। परिजनों का कहना है कि नवंबर में एयरपोर्ट से घर के बीच कहीं भी रुपेश का सड़क पर किसी से विवाद नहीं हुआ था। घर लौटते समय एयरपोर्ट के सामने किसी बाइक के साथ रुपेश की कार की टक्कर, बाइक वाले से झंझट या मारपीट होती तो पहुंचते ही बताते। हत्याकांड को लेकर पुलिस की थ्योरी रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह के गले के नीचे नहीं उतर रही है। उन्होंने दैनिक भास्कर से साफ कहा कि यह पूरी तरह बेकार कहानी है।
रोडरेज की घटना से इनकार
रुपेश के भाई ने रोडरेज की घटना से भी इंकार किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। एक बाइक चोर 6 गोलियां दाग जाएगा, यह बात अविश्वसनीय है। ये बात सरकार के अधिकारियों की बात है, ऊपर की बात है।

मामूली सी बात पर इतने दिनों बाद कोई क्यों हत्या करेगा
रूपेश की पत्नी फिलहाल अपने बहन के घर पर हैं और वह किसी बाहरी से बात नहीं कर रही हैं। यह जानकारी देते हुए रुपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह (छोटा ठेकेदार) ने कहा- “रोडरेज जैसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। एक्सीडेंट होता, वह भी घर लौटते समय तो किसी को जरूर बताता रुपेश। अगर यह इतना ही बड़ा मामला होता तो घर पर बताते। छोटा-मोटा मामला हुआ होगा तो इसके लिए कोई 40-45 दिन बाद हत्या नहीं करेगा। पुलिस असल मोटिव तक नहीं पहुंच सकी तो दबाव के बीच कामयाबी दिखाने के लिए ऐसा कह रही है।

छठ पर घर आए थे तो किसी को नहीं बताई दुश्मनी की बात
मेरे भाई को किसी से कोई दुश्मनी थी ही नहीं।छठ व्रत में घर भी आया था।उसके बाद गोवा की यात्रा के पहले या बाद में किसी घटना की जानकारी उसने नहीं दी थी।ब्रम्हर्षि समाज के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान रूपेश के बड़े भाई नंदेश्वर सिंह ने कही।उन्होंने कहा कि पुलिस हत्यारों तक सही तरीके से पहुंचे तथा परिजनों को न्याय दिलाया जाए।नेताओं ने जब कहा कि कुछ भी हो खुल कर कहें।उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या कहें? रूपेश तो समाज के लिए जीता था।किसी भी व्यक्ति की मदद करना उसकी आदत थी। ऐसे भी व्यक्ति की हत्या हो जाए।

कार से टक्कर के बाद ही हुई थी हाथापाई

पुलिस के अनुसार इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश सिंह की हत्या एक बाइक चोर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की थी। नवंबर में चोरी की बाइक से जाते समय यह अपराधी एयरपोर्ट के पास ही रुपेश की कार से टकरा गया था। टक्कर के बाद चोर और रुपेश सिंह के साथ हुई बहस हाथापाई तक पहुंच गई। इसका बदला लेने के लिए चोर ने रूपेश की हत्या कर दी। कन्हाई नगर में उनकी हत्या की साजिश रची गयी थी।

ब्रह्मर्षि नेताओं ने कहा- न्याय मिलने तक लड़ेंगे लड़ाई

रूपेश हत्याकांड में ब्रम्हर्षि नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को इंडिगों के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह के परिजनों से मिला।पूर्व सांसद अरूण कुमार तथा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामजतन शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे नेताओं ने कहा कि रूपेश के परिवार को न्याय दिलाने तक अंतिम लड़ाई लड़ी जाएगी। राज्य सरकार पर सामाजिक दबाव बनाया जाएगा।

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