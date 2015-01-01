पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुर्घटना:मां-भाभी के साथ युवक घर लौट रहा था,बाइक दुर्घटनाग्रस्त, भाभी की मौत

छपरा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के इसरौली बाजार के नजदीक एक बाइक से मां और भाभी के साथ अपने घर लौट रहे युवक की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में बुरी तरह से जख्मी हुई बाइक सवार की भाभी इसरौली निवासी करीमन राम की 30 वर्षीय पत्नी रिंकू देवी की मौके पर ही मौत हो गयी। इस दौरान बाइक चालक 22 वर्षीय अमीत राम और उसकी मां कलावती देवी भी बुरी तरह से जख्मी हो गये। ग्रामीणों ने तीनों को मढ़ौरा रेफरल अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने रिंकू देवी की मौत की पुष्टि कर दी। वहीं जख्मी मां बेटा को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार अमीत राम अपनी मां भाभी के साथ घर से दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिर्जापुर बाजार पर पहुंचा था। खरीदारी को पूरा कर वाह अपनी मां और भाभी के साथ वापस घर लौट रहा था अभी रास्ते में ही था कि अचानक सड़क पर आ रही एक महिला को बचाने में उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस दुर्घटना में तीनों बाइक से गिर गए और बुरी तरह से जख्मी हो गए।

रिंकू देवी के सिर में चोट लगने से गहरा जख्म बन गया था। बाकी दोनों मां बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना को देखकर आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें जल्दी से मढ़ौरा रेफरल अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक रिंकू देवी की मौत हो चुकी थी। वही दोनों जख्मी के स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें छपरा रेफर कर दिया। समाचार प्रेषण तक मृतक रिंकू देवी का शव रेफरल अस्पताल में पड़ा था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में अपनी कार्रवाई में जुट गई थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंट्रेनिंग के वक्त चोट लगी तो फाइटर पायलट नहीं बन सके, IIM से MBA के बाद जॉब कर रहे - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें