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लूट:गैरेज संचालक की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर की लूटपाट

छौड़ाही2 घंटे पहले
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ओपी क्षेत्र के अमारी पंचायत अंतर्गत पतला शिव मंदिर चौक पर अज्ञात हमलावरों द्वारा एक बाईक पार्ट दुकानदार सह गैरेज संचालक के दुकान पर चढ़कर दिनदहाड़े लूटपाट तथा हथियार दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसके बाद पीड़ित संचालक में दहशत का माहौल कायम है। घटना बावत पतला निवासी पवन कुमार ने बताया कि दौलतपुर मालीपुर मुख्य पथ के पतला शिव मंदिर चौक के समीप बाईक रिपेयरिंग तथा पार्टस की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं। इसी क्रम में बुधवार की शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास मेरा पुत्र राजा कुमार दुकान बंद कर बाईक से मिस्त्री को उसके गांव शाहपुर छोड़ने जा रहा था तभी शाहपुर की ही ओर आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार ट्रक को ओवरटेक कर उल्टे साइड से तेज रफ्तार में गुजर रहा था , इसी दौरान मेरा पुत्र व मिस्त्री बाईक समेत सड़क पर गिर पड़ा। दुकान संचालक के मुताबिक बाइक से गिरने के पश्चात कार सवार से उल्टा साइड में जाने पर बहसबाजी आरंभ हो गई। तब फिर कार से चार लोग बाहर निकले और मेरे पुत्र के साथ मारपीट करने लगे। सूचना पाकर हम ग्रामीणों के साथ उक्त जगह पर पहुंचे तो सभी कार सवार धमकी देते हुए छौड़ाही की तरफ भाग निकले। पीड़ित ने आगे बताया कि गुरूवार की सुबह तकरीबन 11 बजे नित्य दिन की भांति में अपने पुत्र तथा मिस्त्री के साथ दुकान पर कार्य करने में व्यस्त थे, तभी दस बारह बाईक से 20 से 25 की संख्या में अज्ञात युवक हथियार लेकर दुकान पर आ धमके और गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। हो हल्ला सुनकर चौक के आसपास के लोग जुटते। इसी क्रम में एक युवक ने दुकान के गल्ले से 65 सौ रूपए नगद निकाल लिया और पिस्तौल तानकर धमकी दिया कि रात में तुम सबको छोड़ दिया था, ज्यादा रंगबाज बनते हो सभी को गोली से उड़ा देगें। लोगों के इकट्ठा होने तथा अपने आप को घिरता देख सभी हमलावर छौड़ाही की ओर भाग निकले।

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