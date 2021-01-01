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लगेगा कैंप:आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगेगा कैंप

दरियापुरएक घंटा पहले
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सांसद राजीव प्रताप रूडी के निर्देश पर दरियापुर प्रखण्ड के महमदपुर पंचायत के देवी स्थान के प्रांगण मे आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान कैम्प का आयोजन किया गया। इस कैम्प के माध्यम से गोल्डन कार्ड के पात्र लाभुकों का रजिस्ट्रेशन किया गया। कैम्प के माध्यम से गांव के लगभग 97 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया। सभी ग्रामीणों को रूडी नियंत्रण कक्ष का नंबर दिया गया।

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