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समस्या:धनतेरस को लेकर दाउदनगर बाजार में दिनभर लगा रहा जाम, हुई परेशानी

दाउदनगर4 घंटे पहले
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गुरुवार को धनतेरस को लेकर दाउदनगर बाजार में दिनभर जाम लगा रहा। जिससे लोग परेशान रहे। एक तरफ दीपावली और धनतेरस को लेकर खरीदारी करने वालों लोगों की भीड़ तो दूसरी तरफ रोजमर्रा के कार्यों से पहुंचने वाले लोगों की भीड़ बाजार में थी। लिहाजा सड़कें जाम हो गई। अनुमंडल मुख्यालय के कई स्थानों पर इसके कारण जाम का नजारा देखने को मिल रहा था।

खासकर दाउदनगर के बाजार चौक, चावल बाजार, लखन मोड़ व भखरुआ बाजार रोड़ में जाम का नजारा देखने को मिल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि आज तो धनतेरस को लेकर थोड़ी जाम बढ़ गई थी, लेकिन हमेशा शहर में जाम की समस्या रहती है। निजात लोगों को मिलती नहीं दिख रही है। स्थानीय प्रशासन को इसपर ध्यान देना चाहिए। बाजारों में जाम के कारण व्यवसाय भी प्रभावित होता है।

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