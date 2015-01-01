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निर्णय:बकाया भुगतान नहीं होने पर अवमानना वाद दायर करने का लिया गया निर्णय

दाउदनगर4 घंटे पहले
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दाउदनगर नगर पर्षद के सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की एक बैठक गुरूवार को आयोजित की गई। जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अक्षयबर चौबे ने किया। बैठक में एक सूत्री मांग पर चर्चा करते हुए बकाया पैसे का भुगतान करने की मांग नगर पर्षद से की गयी। संघ के मंत्री मोहम्मद शफी कुरैशी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि यदि उनका बकाया भुगतान नहीं होता है तो माननीय पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छठा पे कमीशन के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मियों को नगर पर्षद द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पेंशन एवं बकाया राशि का भुगतान नप द्वारा नहीं किया गया है। न्यायालय के नौ जून 2020 को दिए गए आदेश की समयावधि नौ दिसंबर 2020 है। बैठक में उपस्थित लोगों ने कहा कि यदि उक्त तिथि तक सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो पटना उच्च न्यायालय में अवमानना वाद दाखिल किया जाएगा।

मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि बकाया राशि का भुगतान करने की मांग को लेकर उनके द्वारा कई बार डीएम, एसडीओ एवं नप के कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इस बैठक में सेवानिवृत्त कर्मी शिवनाथ प्रसाद, सुरेश भगत, शांति देवी, लीलवा देवी, सीता देवी, चिंता देवी, सरयू प्रसाद, महेंद्र राम, सुरतिया देवी, सुकेश्वर मौजूद रहे।

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