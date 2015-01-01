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कार्रवाई की मांग:सेवानिवृत सैनिक से मारपीट मामले में कार्रवाई की मांग

दाउदनगरएक घंटा पहले
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दाउदनगर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में सेवानिवृत्त सैनिक सुमेश्वर कुमार व उनकी पत्नी रंजू देवी के साथ मारपीट की घटना घटने का मामला प्रकाश में आया है।भूतपूर्व सैनिक संघ के सदस्यों ने एसडीपीओ कार्यालय पहुंचकर कार्यालय में कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया।

भूतपूर्व सैनिक सुमेश्वर कुमार द्वारा थाना को भी दिये गये आवेदन में गांव को ही कृष्णा सिंह समेत चार लोगों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि नाली को तोड़ने से मना करने पर उन लोगों द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। तीन बार उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस संबंध में उन्होंने दाउदनगर थाना को आवेदन भी दिया है।

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