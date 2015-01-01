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आयोजन:हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनायी धन्वंतरि जयंती

दाउदनगर4 घंटे पहले
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दाउदनगर बाजार स्थित हनुमान मंदिर में धनवंतरी जयंती धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के दूसरे तल्ले पर स्थापित वैद्य धनवंतरी जी की प्रतिमा का वस्त्र बदला गया। हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित देव शरण मिश्र ने विधिवत पूजा अर्चना कराते हुए आरती पूजन कराया और प्रसाद वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि धनतेरस के दिन एक तरफ जहां मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है।

वहीं आरोग्य के देवता धनवंतरी भी पूजे जाते हैं। स्वास्थ्य ही सब कुछ है। सेहत के बिना धन व्यर्थ को चरितार्थ करने के लिए धनतेरस के दिन धनवंतरी जयंती मना कर उनकी पूजा-अर्चना की परंपरा चलती आ रही है। वहीं, सुबह से ही नयी बाइक खरीदने वाले लोग हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते रहे। काफी संख्या में नये वाहनों की पूजा की गयी। इस मौके पर मंदिर के पूजा व्यव स्थापक प्रमुख पप्पू गुप्ता, रामजी प्रसाद केसरी, रमेश प्रसाद, सुशील कुमार, गौरी शंकर मिश्र सहित अन्य मौजूद रहे।

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