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दाउदनगर:सड़क निर्माण को लेकर 18 को बैठक, पत्र जारी

दाउदनगर2 दिन पहले
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दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी अनुपम सिंह ने तरार के कुम्हार टोला को सड़क से जोड़ने के मुद्दे पर 18 नवंबर को बैठक बुलाई है। उनके द्वारा बुधवार को एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि 18 नवंबर को 11 बजे एसडीएम के कार्यालय में ग्राम तरार में कुम्हार टोला महबूब हाउस से तरार रोड तक रोड निर्माण के लिए बैठक की जाएगी।

ग्रामीणों द्वारा लगाई गई रोक और निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। एसडीएम द्वारा जारी है पत्र भूमि सुधार उप समाहर्ता अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दाउदनगर कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष दाउदनगर, मुखिया सरपंच और संबंधित वार्ड सदस्य तरार को भी भेजा गया है।

मालूम हो कि गत कई महीने से विवाद चला रहा है और ग्रामीण सड़क के एलाइनमेंट पर आपत्ति जताते हुए सड़क का निर्माण करने पर रोक लगाते रहे हैं। इस मामले में भाजपा के जिला प्रवक्ता अश्वनी तिवारी ने कहा कि तरार का कुम्हार टोला सड़क से वंचित गांव है। इसलिए हर हाल में सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रशासन को ग्रामीणों की बात और उन्हें टोला के ग्रामीणों के बीच का रास्ता निकाल कर यथाशीघ्र सड़क का निर्माण कराया जाना चाहिए।

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