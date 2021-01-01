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सम्मान समारोह:राजकुमार तिवारी ने पुलिस सेवा में एक बेहतर आयाम हासिल किया: एसपी

दाउदनगर5 घंटे पहले
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अवकाश प्राप्त एसडीपीओ राजकुमार तिवारी के सम्मान में प्रशासनिक स्तर पर दाउदनगर- बारुण रोड स्थित एक होटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में औरंगाबाद एसपी सुधीर कुमार पोरिका, दाउदनगर एसडीओ कुमारी अनुपम सिंह, बिक्रमगंज एसडीपीओ राजकुमार सिंह, शाहबाद क्षेत्रीय आईजी के कार्यालय में पदस्थापित डीएसपी अशोक कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ अनूप कुमार, दाउदनगर एसडीओ कुमारी, विजयेंद्र कुमार सिंह समेत काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे।

एसपी सुधीर कुमार पोरिका ने कहा कि अवकाश प्राप्त एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने पुलिस सेवा में पदस्थापित रहने के दौरान अलग-अलग पद पर रहते हुये एक बेहतर आयाम हासिल किया है।अपने दायित्व को उन्होंने बखूबी निभाया है, जिससे सीख लेनी चाहिये।आज मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में पुलिस का चैलेंज बढ़ गया है। उनका काफी बेहतर कार्यकाल रहा है। अवकाश प्राप्त एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने मिले सहयोग के लिए लोगों का आभार जताते हुए कहा कि अपने 32 वर्षों का सेवाकाल के दौरान उन्होंने 11 वर्षों तक औरंगाबाद जिले में कार्य किया है।

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