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क्राइम:स्मार्ट क्लास का ताला तोड़ एलईडी टीवी समेत लाखों का सामान उड़ाया

दाउदनगर4 घंटे पहले
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बुधवार की रात अज्ञात चोरों ने दाउदनगर स्थित राष्ट्रीय इंटर स्कूल के स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर एलईडी टीवी समेत लाखों रुपए का सामान गायब कर दिया। विद्यालय का नाइट गार्ड जिस कमरे में सो रहा था, चोरों ने उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा दिया। इसके बाद स्मार्ट क्लास का ताला तोड़कर एक 56 इंच का एलईडी टीवी, एक स्पीकर, दो पेनड्राइव, एक डाटा केबल, लैब के करीब डेढ लाख रुपये का सामान, खिड़की और दरवाजे में लगा पर्दा समेत लगभग दो लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया।

मामले को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक महेंद्र प्रसाद सिंह ने थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि रात्रि प्रहरी ने उन्हें फोन कर सूचना दिया कि एनसीसी ऑफिस में सो रहा था, जिसका दरवाजा बाहर से बंद है और विद्यालय परिसर में कुछ लोगों के आने की आहट मिल रही है।

सूचना मिलते ही जब वे विद्यालय पहुंचे तो एनसीसी कार्यालय का दरवाजा बाहर से बंद पाया। कुंडी खोल कर रात्रि प्रहरी को बाहर निकाला तथा अन्य लोगों को इसकी जानकारी दिया। जब आगे बढ़े तो स्मार्ट क्लास का ताला टूटा हुआ पाया तथा एलईडी समेत अन्य सामान गायब मिला।

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