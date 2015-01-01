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कार्रवाई:रोजगार सेवक की हत्या मामले का आरोपी धराया

दाउदनगर3 घंटे पहले
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दाउदनगर थाना क्षेत्र के मखरा निवासी रोजगार सेवक राजेंद्र प्रसाद हत्याकांड के फरार नामजद अभियुक्त रास बिहारी महतो उर्फ रासु बिहारी महतो को पुलिस ने संसा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वह मखरा गांव का ही रहने वाला है। यह गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर घटना के अनुसंधानकर्ता व दाउदनगर थाना के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार भगत ने किया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली की वह संसा गांव में है, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि वह काफी दिनों से फरार चल रहा था।

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