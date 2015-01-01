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विवाद:रास्ता विवाद को लेकर मारपीट, तीन जख्मी

दाउदनगर3 घंटे पहले
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रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जिसमें तीन लोग जख्मी हो गए। घटना दाउदनगर थाना क्षेत्र के चौथम टोला आंकोपुर गांव की है। जख्मियाें में सालिक रजवार, गनौरी राजवंशी व राजू रंजन राजवंशी शामिल हैं। घटना के बाद सभी को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया।

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