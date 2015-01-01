पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

तैयारी:मतगणना को ले पास बनाने का कार्य शुरू

दाउदनगरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

10 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रत्याशियों का मतगणना एजेंट बनने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि शनिवार को समाप्त हो गई। गोह विधानसभा क्षेत्र व ओबरा विधानसभा क्षेत्र का अलग कक्ष में आवेदन प्राप्त किया गया। अनुमंडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार,शनिवार की अपराहन तीन बजे तक गोह विधानसभा क्षेत्र से 13 प्रत्याशियों का सभी मतगणना एजेंट के लिए आवेदन प्राप्त हो चुका था।

अन्य प्रत्याशियों के भी आवेदन प्राप्त हो रहे थे। गोह विधानसभा क्षेत्र से 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जबकि उस समय तक ओबरा विधानसभा क्षेत्र से नौ प्रत्याशियों का सभी टेबल के लिए मतगणना एजेंट का आवेदन पत्र प्राप्त हो चुका था। ओबरा विधानसभा क्षेत्र से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। दाउदनगर अनुमंडल के अवर निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि समाप्त होने के साथ ही आवश्यक कागजी प्रक्रिया को पूरी करते हुए पास बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें