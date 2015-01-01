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दर्दनाक हादसा:ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी ठाेकर, चालक की मौत

दाउदनगर4 घंटे पहले
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  • दाउदनगर के नीमा गांव के समीप एनएच 139 की घटना, सवार जख्मी

गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही स्कॉर्पियो में ठाेकर मार दी। जिसके कारण स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो में सवार एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना दाउदनगर थानाक्षेत्र के नीमा गांव के समीप एनएच 139 की है। मृतक की पहचान अरवल जिले के मेहंदिया थानाक्षेत्र के चंदा गांव निवासी 28 वर्षीय विकास कुमार के रूप में की गई।

जबकि जख्मी ओम प्रकाश उर्फ चुन्नू उसका चचेरा भाई है। उक्त दोनों भाई स्कॉर्पियो पर सवार होकर दाउदनगर होते हुए डेहरी जा रहे थे। जैसे ही उक्त स्थल पर पहुंचे विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनके स्कॉर्पियो में ठाेकर मार दिया। घटना के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी जख्मी के परिजनों को दिया तथा जख्मियों को स्कॉर्पियो से बाहर निकालकर इलाज के लिए दाऊदनगर स्थित अरविंद हॉस्पिटल ले गए।

जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। लोगों की सूचना पर दाउदनगर थाना की पुलिस वहां पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है।

त्योहार को लेकर बहन को लाने डेहरी जा रहा था
मृतक दीपावली और छठ की तैयारियों को लेकर अपनी बहन को लाने उसके ससुराल डेहरी जा रहा था। दाउदनगर से पटना कैनाल के रास्ते उसे डेहरी पहुंचना था। लेकिन रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार हो गया। सदर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि घर में दीपावली व छठ पूजा की तैयारी चल रही थी। त्यौहार को लेकर खुशियों का माहौल था। लेकिन इसी बीच परिजनों को मनहूस खबर मिली। रिश्तेदार राम विनय शर्मा ने बताया कि कुछ सालों पूर्व ही मृतक की शादी हुई थी।

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