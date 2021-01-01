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अच्छी खबर:8 को जल पुरुष राजेंद्र सिंह आएंगे औरंगाबाद

दाउदनगर7 घंटे पहले
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रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद् जलपुरुष डॉ राजेंद्र सिंह का आगमन आठ फरवरी को जिले में होगा। तरक्की संस्था के सचिव एवं यात्रा के सह संयोजक मिनहाजुल एकराम फरोग ने बताया कि औरंगाबाद आगमन के बाद जम्होर में चंद्रिका सामाजिक उत्थान एवं ग्रामीण विकास संस्थान के सचिव अजीत कुमार सिंह के घर रात्रि विश्राम करेंगे।

नौ फरवरी को दाउदनगर के विवेकानंद मिशन स्कूल में वे बिहार संवाद यात्रा के अंतर्गत संवाद करेंगे। जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी उपशाखा दाउदनगर के उपाध्यक्ष डॉ. शंभू शरण सिंह दाउदनगर अनुमंडल कार्यक्रम के संयोजक बनाये गये हैं। जलपुरुष डॉ. राजेंद्र सिंह भारत पुनर्निर्माण अभियान के तत्वावधान में 30 जनवरी से 12 फरवरी तक बिहार संवाद यात्रा पर हैं।

जिसकी शुरुआत लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताबदियारा से की गयी है और समापन ज्ञान की भूमि नालंदा में होगी। बिहार संवाद यात्रा के दौरान जलवायु परिवर्तन, लोक शासन की संकल्पना ,गैर -बराबरी उन्मूलन संवाद के मुख्य मुद्दे हैं। जिलेवासियों से संवाद यात्रा को सफल बनाने को लेकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

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