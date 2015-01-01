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धनतेरस:कोरोना संकटकाल में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया धनतेरस

डेहरी सदरएक घंटा पहले
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दीपावली से पूर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस की खरीदारी को लेकर बाजार सज गया है। इस बार तिथि हानि होने की वजह से दो दिन गुरुवार एवं शुक्रवार को धनतेरस मनाई जा रही है। शहर के व्यापारियों को धनतेरस से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के तहत काफी दिनों तक व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे और आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी। शहर के व्यापारियों अर्जुन केसरी, मुन्ना लाल कसेरा ने बताया कि अर्थव्यवस्था के संकट को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों ने बिक्री के लिए बाहर से काफी कम मात्रा में सामग्री खरीद की है। क्योंकि बाजार पर यह आशंका बनी हुई है कि विगत वर्षों की तुलना में इस बार खरीदारी पर असर पड़ेगा। कारण है खरीदारों की आमदनी बंदी काल में कम हुई है। हालांकि व्यापारियों ने रिस्क लेते हुए माल मंगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। कोरोना संक्रमण के दौर में इम्युनिटी बढ़ाने के लिहाज से और रोगों से लड़ने के लिए काफी पैमाने पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का लोगों ने सहारा लिया। इसके सकारात्मक परिणाम भी निकले और अपेक्षाकृत संक्रमित की संख्या यहां कम रही है। इस बार धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है।

सोने चांदी और बर्तनों की दुकानों पर अच्छी भीड़ रही
चंद्रमा के प्रतीक के रूप में चांदी खरीदने की धनतेरस को परंपरा रही है। इस दिन स्वर्ण आभूषण भी लोग खरीदते हैं। ज्वेलरी की दुकानों पर चांदी के सिक्के खरीदने को लेकर काफी संख्या में लोग नजर आए वहीं बर्तनों की दुकानों पर भी पहुंच कर लोग घर के लिए आवश्यक जरूरतों को पूरा किए। खरीदारी से पूर्व धार्मिक लोग मंदिरों में भी गए और पूजा अर्चना की। झारखंडी मंदिर के महंत पुरुषोत्तम ओझा ने बताया कि विभिन्न पंचांग की तिथि में 3 घंटे का अंतर होने के कारण इस बार 2 दिन धनतेरस मनाई जा रही है। आज के दिन घर आंगन में दीप प्रज्वलित किया जाता है।

जैन धर्मावलंबियों ने महावीर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना

डालमियानगर स्थित भगवान महावीर मंदिर में जैन धर्म के लोगों ने विशेष पूजा पाठ आरंभ किया। बताया कि भगवान महावीर इस दिन तीसरे चौथे ध्यान में जाने के लिए और योग निरोध के लिए चले गए थे और दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। इसलिए धनतेरस जैन धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण तिथि है। दूसरी ओर धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को लेकर थर्ड जेंडर के लोगों ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों दुकानों और घरों में पहुंच कर लोगों को आशीर्वाद बांटा।

पुलिस प्रशासन ने सौहार्द बनाने की अपील की

दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल प्रशासन और पुलिस ने गुरुवार को सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ताओं के साथ नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक करते हुए सौहार्दपर्ण वातावरण में पर्व त्योहारों को मनाने का अपील किया। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन देते हुए शहर में आवागमन को सुचारू बनाने और शहर की सफाई सहित बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर बल दिया।शहर की सुरक्षात्मक उपायों को लेकर भी आग्रह किया।

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