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अनदेखी:डेहरी में फोर-लेन में कटाव, रोकने के लिए पहल नहीं

डेहरी सदरएक घंटा पहले
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शहर के बीच से गुजर रहे फोरलेन सड़क में कटाव जारी है। सड़क के दोनों तरफ अधिकांश जगहों पर काफी कम ऊंचाई तक कंक्रीट की दीवार खड़ी की गयी है। ऊपर भरे गए मिट्टी बारिश होने पर या बालू लदे वाहनों से पानी निकलने के बाद सड़क का पानी अपने साथ मिट्टी को लेकर नीचे चली आती है। ऐसी स्थिति में होने वाले मिट्टी के कटाव के कारण फोरलेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। सड़क को बचाने के लिए प्लास्टिक की बोरी में बालू भरकर रखा है जो कटाव को रोकने में पूरी तरह कारगर नहीं दिख रहा है।

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