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श्रद्धांजलि:हादसे में पांच लोगों की हुई मौत पर शोकसभा कर दी श्रद्धांजलि

देवएक घंटा पहले
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देव स्थित सूर्य मंदिर धर्मशाला में संज्ञा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक बसंत कुमार पांडेय एवं संचालन प्रखंड अध्यक्ष राजेश पाठक ने किया। बैठक में मथुरा पुर डीह, गुरारू निवासी पं. सुवेश मिश्र सहित परिवार के पांच लोगों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत पर दो मिनट का मौन होकर गहरी संवेदना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मृतकों की आत्मा की शांति तथा इनके परिजनों के ह्रदय में अदम्य साहस प्रदान करने के लिए भगवान भाष्कर से प्रार्थना की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संज्ञा समिति देव की ओर से समिति का एक दल गया जिले के गुरुआ के मथुरापुर जाकर शोक संतप्त परिवार से मिलेगा और उनके सांत्वना देते हुए।

उन्हें इस दुख की घड़ी में हिम्मत से कार्य करते हुए सामाजिक रूप से हर समय साथ निभाने के लिए अपना सहानुभूति प्रकट करेगी। बैठक के दौरान वक्ताओं ने प्रत्येक माह में एक बैठक करने, संगठन विस्तार, जनसमपर्क सहित मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में संरक्षक मंडल के सेवा निवृत्त शिक्षक यज्ञ नारायण पांडेय, संगठन सचिव शशि भूषण पाठक, उप कोषाध्यक्ष गोवर्धन पाठक, चंदन मिश्रा कोषाध्यक्ष, गौतम कुमार, गोवर्धन पाठक, रविकान्त उपाध्यक्ष, धीरज पांडेय, ओमप्रकाश पाठक, नागेंद्र पाठक सहित अन्य मौजूद रहे।

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