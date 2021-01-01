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आयोजन:बेहतर शिक्षा देना सरकार की प्राथमिकता: सभापति

देव5 घंटे पहले
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  • शिक्षा में सुधार के लिए किया जा रहा है प्रयास

बुधवार को देव प्रखंड के राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय व श्री सूर्य नारायण इंटर कॉलेज में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह का अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभापति ने राजा जगन्नाथ विद्यालय में अटल टिंकरिंग लैब का उद्धाटन भी किया।

अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि बिहार में शिक्षा का स्तर काफी नीचे हो गया था। शिक्षा में सुधार के लिए सार्थक प्रयास किया जा रहा है। बेहतर शिक्षा देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वित्त रहित शिक्षा नीति में भी सुधार एवं अनुदान के लिए सरकार प्रयास कर रही है।

जर्जर कल्याण छात्रावास को तोड़कर छात्रावास का नवनिर्माण की मांग पर कहा कि कार्य योजना तैयार कर कागजात जमा करें। समाज कल्याण मंत्री से बातचीत कर छात्रावास का निर्माण के लिए पहल करेंगे। समारोह में उपस्थित विधान पार्षद राजन कुमार सिंह ने कहा कि वे इस विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होने के नाते विद्यालय के एक भवन का जीर्णोद्धार कराया है, आगे भी विद्यालय में छात्रहित में जो जरूरी काम होगा उसे पूरा करने का काम करेंगे।

समारोह को प्रभारी प्रधानाचार्य नरेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। समारोह का संचालन आलोक कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर राघव सिंह, प्रभात रंजन सिंह, रमन सिंह, योगेंद्र सिंह, शिक्षक रंजन कुमार, गौतम कुमार, वीरेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। सूर्य नारायण इंटर कॉलेज में आयोजित अभिनंदन समारोह में प्राचार्य अरविंद कुमार सिंह द्वारा सभापति को देव सूर्य मंदिर का प्रतिक चिन्ह से सम्मानित किया गया।

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