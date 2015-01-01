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सुविधा:आज से 15 जनवरी तक जोड़ेंगे वोटर लिस्ट में नाम

दरौंदा2 दिन पहले
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निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मंगलवार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं, मतदाता पहचान पत्र की त्रुटियों का संशोधन भी हो सकेगा। निर्वाचन विभाग ने इसके लिए 16 दिसंबर से दावा-आपत्ति दर्ज करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इस संबंध में बीडीओ दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घोषित कार्यक्रम के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 कार्यक्रम चलाने को बीएलओ से कहा गया है। इसके तहत 15 फरवरी 2021 तक मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करना है। मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 16 दिसंबर 2020 काे हाेगा। उसी दिन से मतदाता सूची में नाम जाेड़ने-हटाने तथा नाम-पता सही कराने के लिए दावे व आपत्तियां बीएलए के पास दर्ज कराई जा सकती है।

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