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आत्मनिर्भरता:सूप और दउरे ने बदल दी दरौंदा की पिछड़ी पंचायत की सूरत

दरौंदा4 घंटे पहले
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  • जीविका समूह से जुड़कर मजबूत की घर की आर्थिक स्थिति, स्वरोजगार का दामन थामकर महिलाएं बढ़ रही हैं आगे

लिस्ट लंबी हैं पर, बात पनपति देवी से शुरू करते हैं। दरौंदा प्रखंड के बगौरा गांव की निवासी पानपति देवी के पति मजदूरी कर किसी तरह से अपना घर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। न बच्चों के तन पर ठीक से कपड़ा था और न ही दो जून के लिए राशन की व्यवस्था हो पाती थी। ऐसी ही स्थिति इस गांव की लायची देवी, मुन्नी देवी, कांति देवी, कमली देवी, शनिचरी देवी, दौलाती देवी देवांती देवी समेत अधिकांश घरों में थी। पति मेहनत मजदूरी करते थे तथा महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती थीं।

लेकिन अब इस गांव की तस्वीर दूसरी है। इस गांव की महिलाएं विकास की कहानी लिख रही हैं। महिलाओं ने पहले जीविका समूह से जुड़कर काम धंधा करने का हुनर सीखा। फिर समूह बनाकर स्वावलंबी बनने की राह पर निकल पड़ी। पहले बदहाल दिखने वाले इस गांव में अब महिलाओं की बदौलत घर-घर में खुशहाली पहुंच गई है। इस गांव की महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपने घर परिवार से लेकर अपने गांव की तकदीर बदल रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी इस पंचायत के अंबेडकर नगर गांव की भी हैं।
पिछड़ी पंचायत हाेने पर भी खास पहचान
दरौंदा प्रखंड के पिछड़े इलाके में बगौरा पंचायत की गिनती हाेती है, लेकिन अब इस पंचायत के महादलित तथा अांबेडकर नगर गांव की महिलाओं ने अपनी पंचायत की पहचान बदली दी है। अपने दम पर अपने घर परिवार की दशा बदलने के लिए इन दोनों गांव की महिलाओं की जज्बे की कहानी जीविका के आंकड़े ही बात रहे हैं। जीविका के आंकड़े बताते हैं कि कभी अपने घर तक सिमटी रहने वाली इन दोनों गांव की चार दर्जन से अधिक महिलाएं अब स्वावलंबी बन गई हैं।

काेई कपड़े का रोजगार कर रहा है तो कोई अगरबत्ती का
अांबेडकर नगर गांव की नीतू देवी, बबीता देवी, बेबी देवी सहित दो दर्जन महिलाएं दुर्गा समूह बनाकर अपना काम-धंधा कर रही हैं। रेडिमेड गारमेंट, किराना, जनरल स्टोर चलाने से लेकर महिलाएं अगरबत्ती, दउरा, सिलाई कढ़ाई कर रही हैं। इन्हीं महिलाओं में दिव्यांग बेबी देवी भी हैं।ये जीविका के सहयोग से अपना किराना दुकान खोलकर अपने घर में खुशहाली ला रही हैं।कुछ इसी तरह मठिया गांव की महिलाएं भी स्वावलंबी बनने की राह पर चल पड़ी हैं।

सरकार कर रही है सहयोग
सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। जीविका के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए महिला समूह बनाकर ऋण दिया जा रहा है। अब काफी संख्या में महिलाएं स्वावलंबी कराने के लिए आगे आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से स्वरोजगार कर रही महिलाओं को पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
दिनेश कुमार सिंह, बीडीओ, दरौंदा

खुद काम करने से आत्मविश्वास बढ़ा है पहले घर तक ही सिमट कर गई थी। घर के पुरूष सदस्य मेहनत मजदूरी कर किसी तरह जीविका चलाते थें। अब खुद स्वरोजगार कर घर गृहस्थी चलाने में सहयोग कर रही हूं। खुद काम करने से आत्मविश्वास बढ़ गया हैं।
दिव्यांग बेबी देवी, आंबेडकर नगर गांव बगौरा

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