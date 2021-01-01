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मारपीट:दरौंदा में मारपीट में पिता-पुत्र समेत तीन घायल

दरौंदाएक घंटा पहले
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दो अलग-अलग गांव में रविवार को हुई मारपीट में पिता-पुत्र समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज दरौंदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के कंगाली छपरा गांव निवासी बिहारी सिंह के पुत्र छोटेलाल सिंह तथा छोटेलाल सिंह के पुत्र अंकित कुमार एवं सतजोड़ा मठिया गांव निवासी संतोष गिरि की पत्नी शशि देवी को आपसी विवाद को लेकर गांव के लोगों ने ही मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से दरौंदा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसे भर्ती कराया गया है। वहां इलाज चल रहा है।

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