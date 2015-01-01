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मौत:करसौत में वाहन की ठोकर से युवक की मौत

दरौंदा4 घंटे पहले
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करसौत पानी टंकी के पास बुधवार की देर रात सडक दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव के ही इसहाक मियां के पुत्र अली हुसैन (22 वर्ष) पसिवर बाजार से मुर्गा बेचकर बाइक से घर आ रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसकी पहचान कर स्वजनों और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पसिवर उसकी दुकान है। पांच भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी तीन बहनें भी हैं। घटना के बाद स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

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