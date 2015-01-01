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तनाव:नया भोजपुर विवाद में दोनों पक्षों के 50 लोग नामजद, गिरफ्तारी नहीं

डुमरांव3 घंटे पहले
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  • लोहार टोली चौक पर मामूली बात पर भीड़े थे दो पक्ष, पुलिस कर रही छापेमारी
  • टेम्पो चालक ने लगाया रंगदारी मांगने व जान से मारने के प्रयास का आरोप

शुक्रवार की शाम नया भोजपुर लोहार टोली चैक पर दो पक्षों के बीच हुए विवाद मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नया भोजपुर ओपी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। पहले पक्ष के टेम्पो चालक ब्यासमुनी सिंह ने दूसरे पक्ष के 14 नामजद व 50-60 अज्ञात पर जबकि दूसरे पक्ष के मेंहदी हसन ने पहले पक्ष के 9 नामजद व 25-30 अज्ञात लोगों को मुकदमा दर्ज कराया है।

टेम्पो चालक ब्यासमुनी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह शुक्रवार की शाम पैसेंजर लेकर नया भोजपुर गांव में गया था। जब उधर से सवारियों को उतार वापस पकवा इनार आ रहा था तो लोहार टोली चौक पर मेहंदी चिक, शम्मी चिक, सुलेमान चिक, सोनू चिक आदि ने मेरा टेम्पो रोक मुझसे रंगदारी की मांग करने लगे तथा बोले कि गांव में सवारी लेकर आना है तो हमलोगों को रंगदारी देना पड़ेगा।

तब टेम्पो चालक ने कहा कि वह भी इसी गांव का है तथा गरीब है रंगदारी टैक्स नहीं दे सकता है। तब मेंहदी चिक ने अपने कमर से देशी कट्टा निकाल मेरी कनपटी पर सटा दिया और बोला कि जबतक रंगदारी नहीं दोगे तबतक तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसी दौरान सोनू चिक अपने हाथ में राड व नेपाली चिक हाॅकी स्टिक लेकर आए तथा मुझे मारने लगे। मेहंदी गले से मेरा गला घोटने का प्रयास कर रहा था।

उनके समर्थन में सलीम चिक, सद्दाम चिक, चैवा कुरैशी, चांद कुरैशी, मेराज चिक, अराेज चिक, इमरान खान, नजीर खान, भभुकवा चिक, मौसिम कुरैशी समेत 50-60 अज्ञात लोग अपने-अपने हाथों में तलवार, लाठी, राड जैसे घातक हथियार लेकर मुझे जान से मारने का प्रयास करने लगे। इन लोगों द्वारा मुझे बुरी तरह से पीटा गया।

तब गांव के लोगों के आगे आने पर मेरी जान बची तथा ग्रामीणों द्वारा मुझे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वही दूसरे पक्ष के मेहंदी चिक ने आरोप लगाया है कि वह अपने दुकान के बगल में चाय पी रहा था। इसी दौरान ब्यासमुनी अपना टेम्पो लेकर आ रहा था तथा मुझे धक्का मार दिया। मैं जब उससे ठीक से गाड़ी चलाने की नसीहत दे रहा था तो वह बोला कि मैं वशिष्ठ सिंह का गाड़ी चलाता हूं तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।

थोड़ी देर बाद ही उसके साथ वशिष्ठ सिंह, प्रदीप वर्मा, लव वर्मा, विपुल वर्मा, गोलू वर्मा, राजू वर्मा, बंटी वर्मा, विपिन जायसवाल समेत अज्ञात 25-30 लोग आए तथा ईंट पत्थर से हमला कर दिए। इस हमले में मेरे भाई सलीम का हाथ कट गया है। बहरहाल दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी हो रही है।
दूसरे दिन भी गांव में कैंप करते रही पुलिस
शुक्रवार की शाम विवाद बढ़ने के बाद से ही पुलिस लगातार नया भोजपुर गांव में कैंप कर रही है। शनिवार को भी इस गांव में पुलिस तैनात रही। इधर पुलिस के मौजूदगी से उपद्रवी तत्व सहमें रहे। शनिवार को लोहार टोली चैक का माहौल लगभग सामान्य था तथा दुकानें भी खुली हुई थी।
गंभीरता से कर रहे पड़ताल : थानाध्यक्ष
नया भोजपुर ओपी के थानाध्यक्ष राजीव रंजन राय ने कहा कि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि उपद्रव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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