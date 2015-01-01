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मौत:घर से गायब अरक गांव के अधेड़ का रेलवे ट्रैक पर मिला क्षत-विक्षत शव

डुमरांव2 घंटे पहले
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  • जीआरपी ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव, परिवार में मातम

बुधवार को दोपहर अपने घर से गायब कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के अरक दक्षिण टोला निवासी एक अधेड़ व्यक्ति क्षत विक्षत शव देर रात दानापुर मंडल के टुड़ीगंज स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर शव मिला है। मृतक जवाहर प्रसाद उम्र 60 वर्ष बुधवार की दोपहर से ही अपने घर गायब थे। उनके गायब होने के साथ ही परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी थी। लेकिन मध्य रात्रि उनका शव रेलवे ट्रैक पर पड़े होने की सूचना जीआरपी द्वारा परिजनों को दी गई। जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

परिजन दौड़े भागे घटना स्थल पर पहुंचे तथा शव को देख चिखने चिल्लाने लगे। रेल सूत्रों के अनुसार यह घटना देर रात 12.35 बजे की है। जब ट्रैक की पेट्रोलिंग कर रहे लाइन मैन ने स्टेशन मास्टर को अप लाइन में एडवांस स्टार्टर सिग्नल के समीप क्षत-विक्षत अवस्था में एक शव पड़े होने की सूचना दी। जिसके बाद स्टेशन मास्टर ने इस घटना की सूचना दानापुर कंट्रोल के माध्यम से बक्सर जीआरपी को दी। घटनास्थल टुड़ीगंज स्टेशन से लगभग एक किलोमीटर पश्चिम डुमरांव की तरफ है।

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी देर रात सड़क मार्ग से घटनास्थल पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए रेल थानाध्यक्ष रामाशीष प्रसाद ने बताया कि परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है। मृतक जवाहर प्रसाद को पत्नी सहित दो पुत्र तथा एक विवाहित पुत्री है। मृतक खेतिहर मजदूर बताया जा रहा है।

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