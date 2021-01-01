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आयोजन:रघुनाथपुर में फूलमालाओं से किया कृषि मंत्री का स्वागत

डुमरांवएक घंटा पहले
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  • डॉ रमेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता थे स्वागत के लिए मौजूद

बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं व समाजसेवियों ने सूबे के कृषि मंत्री सह आरा विधायक अमरेन्द्र प्रताप सिंह का रघुनाथपुर में भव्य स्वागत किया। वे पटना से सड़क मार्ग से चाैगाईं में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान वे जैसे ही रघुनाथपुर पहुंचे कि भाजपा नेता सह शिक्षाविद डा रमेश सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता फूल-माला से उनका स्वागत किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान डा रमेश ने कहा कि यह हमारे राज्य का सौभाग्य है कि अमरेन्द्र प्रताप जैसा अनुभवी व जमीन से जुड़े नेता को कृषि मंत्रालय मिला है।

उनके कृषि मंत्री बनने से किसानों व कृषि को बड़ा फायदा होने वाला है। डा सिंह ने कहा कि उनके अनुभव से सरकार को भी फायदा होगा। डा सिंह ने उन्हें एक अनुभवी राजनीतिज्ञ व कुशल प्रशासक बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में कृषि का उद्योग का दर्जा जरूर मिलेगा।

कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत से कृषि मंत्री गदगद दिखे। मौके पर अरबिंद प्रताप शाही उर्फ बंटी शाही, सतीश सिंह, विजय सिंह, अविनाश यादव, अनिल सिंह, अमितेश सिंह, सोनू सिंह, श्रीभगवान सिंह, पवन सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ता थे।

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