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असुविधा:छतनवार एपीएचसी को अभीतक नसीब नहीं हुआ अपना भवन

डुमरांव2 घंटे पहले
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छतनवार पंचायत में उपस्वास्थ केन्द्र के लिए सरकार द्वारा भवन नहीं बनवाया गया है। किराए के मकान में चलने वाले इस उप स्वास्थ केन्द्र में लोगों को मानकों के अनुसार सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। जिस कारण ग्रामीण ठगा महसूस करते है।

ग्रामीणों की मानें तो प्रत्येक सप्ताह मंगलवार व शुक्रवार को यह उप स्वास्थ केन्द्र बंद रहता है। लेकिन स्वास्थ विभाग द्वारा यहां तैनात की गई एएनएम पानापती देवी न तो समय से आती है और न ही लोगों को मानकों के मुताबिक स्वास्थ सुविधाएं मुहैया करा पाती है।

ग्रामीणों का कहना है कि टीकाकरण समेत स्वास्थ विभाग की अन्य योजनाएं भी समय से संचालित नहीं होती है। जिससे लोगों को स्वास्थ सुविधाओं के लिए निजी अस्पतालों में आर्थिक दोहन कराना पड़ता है।

ग्रामीणों का कहना है कि यह स्वास्थ उपकेन्द्र सरकारी नियमों के बजाय एएनएम के मर्जी से खुलता और बंद होता है। ग्रामीण राकेश सिंह, गोलू सिंह आदि का कहना है कि कभी भी यह उप स्वास्थ केन्द्र न तो समय से खुला है और न ही समय से बंद हुआ है।

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