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विरोध:जबरन रिटायर करने और संविदाकर्मियों को नोटिस पर हटाने के आदेश की जलाईं प्रतियां

डुमरांवएक घंटा पहले
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ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल डुमरांव के प्रांगण में बुधवार को बिहार सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए पचास वर्ष के आयु वाले कर्मियों को जबरन रिटायर्ड करने व संविदा पर बहाल कर्मियों को एक महीने के नोटिस पर सेवा समाप्त करने के आदेश की प्रतियां जलाई गई। कर्मचारी महासंघ गोपगुट के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी कर्मी मौजूद थे तथा सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे।

कर्मियों ने दोनों कानूनों को काला कानून बताते हुए कहा कि सरकार के इस हिटलरी फरमान को वापस लेना ही होगा। कर्मियों का कहना था कि यह सरकार कर्मचारी, शिक्षक व मजदूर विरोधी है। आदेश की प्रतियां जला रहे कर्मियों का कहना था कि सरकार एक तरफ नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है तो दूसरी तरफ पहले से बहाल लोगों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। प्रतियां जलाने वाले कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो बाध्य होकर बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

जरूरत पड़ी तो सभी कर्मी अनिश्चित कालीन हड़ताल भी करेंगे। इस मौके पर ग्रामीण कार्य विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष लवकुश सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार, मनलाल यादव, प्रेमचंद्र चक्रवर्ती, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, ओमप्रकाश कुमार, वशिष्ठ कुमार, धर्मेन्द्र कुमार चंचल, विजय सिंह, मोहन राय, विकास कुमार, ददन महतो, सुरेश सिंह, रामचंद्र रजक, रामनाथ दूबे, सुरेन्द्र सिंह, मुनीजी सिंह, सूर्यानंद मिश्र, अहमद नजीर आलम सहित अन्य थे।

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