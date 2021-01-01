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इंटर:प्रथम पाली में विज्ञान के केमिस्ट्री व दूसरी पाली में कला संकाय के अंग्रेजी की परीक्षा संपन्न

डुमरांवएक घंटा पहले
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  • केन्द्रों पर जारी रहा सख्ती का आलम, प्रवेश पत्रों की जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को दिया गया प्रवेश

इंटरमीडिए परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में विज्ञान संकाय के केमिस्ट्री व दूसरी पाली में कला संकाय के अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली गई। सभी आठ परीक्षा केन्द्रों पर शांतिपूर्ण व कदाचारमुक्त परीक्षा होने की जानकारी मिली है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर स्वास्थ विभाग की टीम भी मौजूद थी जो परीक्षार्थियों का थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दे रही थी।

परीक्षा केन्द्रों पर सख्ती का आलम था कि प्रत्येक परीक्षार्थी को लंबी तलाशी के बाद ही गेट के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इस दौरान वीक्षकों की टीम द्वारा प्रवेश पत्रों के साथ ही चिट पुर्जे की तलाशी भी ली जा रही थी। परीक्षा केन्द्रों के अंदर व बाहर सख्ती से परीक्षार्थियों की परेशानी बढ़ी रही।

इंटरमीडिएट परीक्षा को कदाचारमुक्त संपन्न कराने के लिए केन्द्राधीक्षकों व दंडाधिकारियों के साथ ही शिक्षा विभाग व प्रशासन की टीम भी मुस्तैद थी। सभी परीक्षा केन्द्रों की निगरानी अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। बाहर से चिट पुर्जा अंदर नहीं जा सके इसके लिए गेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी है। केन्द्रों के बाहर धारा 144 के तहत निषेधात्मक कार्रवाई की गई है।

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