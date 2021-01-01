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बरतें सावधानी:दुधारु पशुओं को पीपीएच बीमारी का खतरा नहीं खिलाएं ‘क्रूशी फैरेस फैमिली’ के घास

डुमरांव5 घंटे पहले
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  • विटामिन सी के इंजेक्शन इस बीमारी में दुधारु पशु के लिए सबसे ज्यादा कारगर
  • गोभी, शलगम, सरसों, राई घास हैं ‘क्रूशी फैरेस फैमिली’ की घास

सर्दियों के दिनों में पशुओं में लहुमूतना बीमारी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसका कारण यह है कि ज्यादातर पशु सर्दियों में ही ब्याते हैं। इस बीमारी को पीपीएच यानी पोस्ट पारचुरेंट हिमाेज्लाेबिन यूरिया, हिमाेज्लाेबिन यूरिया, लाल पानी या हाइपोफोसपेटिमिया भी कहते हैं। यह बीमारी मांस देने वाले पशुओं की बजाए दूध देने वाले पशुओं में ही होती है।

बीमारी ज्यादा दूध देने वाली गायों या भैंसों में ज्यादातर पाई जाती है। इस बीमारी का सही समय ब्यांत के दो से चार सप्ताह बाद होता है। इस बीमारी में खून की नलियों में बहने वाला खून टूट जाता है। नलियों में टूटा हुआ यह खून पेशाब में हिमाेज्लाेबिन के रूप में बाहर आता है। इसीलिए पेशाब में हिमाेज्लाेबिन की मिलावट के कारण इसे हिमाेज्लाेबिन यूरिया कहते हैं।
ये हैं इस बीमारी के कारण
सर्दी के दिनों में पशुओं को गोभी, शलगम, सरसों, राई घास (क्रूशी फैरेस फैमिली) खिलाई जाती है। ये घास पशुओं में फासफोरस की कमी कर देती हैं। जबकि फासफोरस फोसफोलिपिड के रूप में रक्त कणिका की झिल्ली बनाता है। झिल्ली में बदलाव होने की वजह से जब यह खून नलियों में दौड़ता है तो रक्त कणिकाएं टूट जाती हैं।

पशुओं में हो जाती है खून की कमी

इस बीमारी के बाद पशुओं में खून की कमी हो जाती है। इसके बाद पशुओं में ऑक्सीजन की कमी होने से सांस लेने में दिक्कत आती है। यहां तक की पशुओं का भोजन भी सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता। फासफोरस की कमी होने का दूसरा कारण जमीन में अत्यधिक खाद का प्रयोग पेड़ पौधों में फासफोरस की कमी कर देता है। जब पशु उन्हें खाता है तो फासफोरस की पूर्ति नहीं हो पाती। इसके अलावा ज्यादा दूध देने वाले पशुओं में फासफोरस की मात्रा भी दूध में ज्यादा निकलती है।

ये हैं इस बीमारी के लक्षण

इस बीमारी की शुरुआत में पशु चरना बंद कर देता है। पशु सुस्त और कमजोर हो जाता है। पशु का तापमान कभी सामान्य, कभी सामान्य से कम तो कभी सामान्य से ज्यादा हो जाता है। पशु पालक को जब पता चलता है उस समय तक पशु का पेशाब कॉफी कलर का आने लग जाता है। ध्यान से देखने पर या किसी बर्तन में एकत्र करने पर पेशाब में खून दिखाई देता है।

इसमें 24 घंटे तक पशु सामान्यतः चरने के अलावा उसके दूध की मात्रा भी सामान्य बनी रहती है। मगर इसके बाद धीरे धीरे दूध का रंग भी पीला या लाल होना शुरू होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पशु चरना बिल्कुल बंद कर देता है। खून की कमी के कारण पशु की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। इस बीमारी से पीडित पशु को कब्ज हो जाती है।

यह बीमारी रक्त कणिका की आकृति के बदलाव के कारण होती है : डॉ. वीके जैन

जानकारी देते हुए डुमरांव पशुपालन विद्यालय के प्रोफेसर डॉ. दिनेश कुमार ने बताया की इस बीमारी पर हिसार स्थित हकृवि में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा शोध किए जा चुके हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका कारण कॉपर की कमी, कुछ ने माेलीबिडनम की कमी माना है।

मगर 2003 में डॉक्टर वीके जैन के दिशानिर्देशन में शोध करते हुए डॉक्टर विजय सनसनवाल ने पाया कि यह बीमारी रक्त कणिका की आकृति के बदलाव के कारण होती है। रक्त कणिका की परत फोसफोलिपिड की बनी होती है। उसमें यह बदलाव रक्त कणिका में ऑक्सीडेंट हिंज बॉडी बना देते हैं। इस कारण यह रक्त कणिका टूट जाती है। अगर समय रहते फासफोरस के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी अगर पशु को दिया जाए तो रक्त कणिका दोबारा अपनी सही आकृति में आ जाती हैं।

ये है बीमारी का उपचार
इस बीमारी में साेडाफाेस 80-90 ग्राम प्रतिदिन पशु को सुबह शाम पानी में मिलाकर पिलाना चाहिए। विटामिन सी के इंजेक्शन इस बीमारी में सबसे ज्यादा कारगर हैं। खून की कमी की पूर्ति के लिए खून बढाने वाली दवाइयां जरुर पिलानी चाहिएं। पशु को हरे चारे की बजाए सूखा तूड़ा ज्यादा देना चाहिए। इसका कारण यह है कि सूखे तूड़े में फासफोरस की मात्रा ज्यादा होती है।

पुराने समय में पानी में राख मिलाकर जो पशुओं को पिलाई जाती थी इसका मुख्य कारण यही था कि राख में फासफोरस की मात्रा ज्यादा होती है। पुराने समय की रेलवे की टिकट पशु को खिलाने का कारण भी यही था कि इन टिकटों पर फासफोरस लगा होता था। इस दौरान पशु को सर्दी से जरुर बचाना चाहिए। इसका कारण यह है कि खून निकलने की वजह से शरीर ठंडा होता जाता है।

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