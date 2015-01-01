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पानी की बर्बादी:महरौरा गांव में नहीं पूरी हो सकी हर घर नल योजना, खुले पाइपों से बर्बाद हो रहा पेयजल

डुमरांव2 घंटे पहले
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स्थानीय प्रखंड के कुशलपुर पंचायत के महरौरा गांव में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल योजना का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। हालांकि संवेदक द्वारा पाइप बिछा व मोटर पंप को चालू कर आपूर्ति शुरू कर दी गई है। लेकिन कई घरों में अभी तक टोटी नहीं लगाया गया है। जिस कारण खुले पाइपों से सुबह व शाम पानी गिरते रहता है।

खुले पाइपों से हर दिन हजारों लिटर पानी बहता है। पेयजल की बर्बादी से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। खुले पाइपों से पानी गिरने से आवागमन में भी परेशानी हो रही है। हालांकि पाइप से गिरने वाला अधिकांश पानी नई बनी नाली में ही जाता है। बावजूद कई घरों के निकास द्वार पर जल जमाव हो जाता है। पिछले एक पखवाड़े से यह समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों की मानें तो सड़क व नाली निर्माण के कारण ही टोटी लगाने में देर हो रहा है।

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