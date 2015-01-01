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परेशानी:फूलों की खेती से परिवार चलाना हुआ मुश्किल तो किसान ने पाली बकरियां, फायदा नहीं

डुमरांव3 घंटे पहले
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  • डुमरांव के राजकुमार की बढ़ गई है मुश्किलें, जब फूल नहीं बिके तो आधी जमीन को छोड़ दिया है परती

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस व लॉकडाउन का साइड इफेक्ट अभी भी कई परिवारों को झेलना पड़ रहा है। खासकर गरीब तबके को अपनी अर्थ व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ रहे है। लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लाॅक डाउन के बाद से अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। जिस कारण छोटे किसानों व व्यवसायियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ रही है।

डुमरांव के राजकुमार सैनी भी लाॅक डाउन की मार से अभी तक नहीं उबरे है। चार लड़कों व तीन लड़कियों के पिता राजकुमार लाॅक डाउन के पहले तक फूलों की खेती से अच्छी खासी आमदनी कर लेते थे। मंदिरों व लग्न के साथ ही चुनाव में भी उनके फूल महंगे दामों पर बिकते थे। लेकिन लाॅक डाउन के बाद से ही उनका रोजगार चाैपट हो गया है।

लाॅक डाउन के दौरान खेतों में तैयार फूल यूं ही खराब हो गए थे। फूलों के खरीददार नहीं मिलने से राजकुमार के पास भी दूसरा कोई चारा नहीं था। हालांकि राजकुमार ने तैयार फूलों के नहीं बिकने से हार नहीं मानी और परिवार की गाड़ी खींचने के लिए छह बकरियां खरीद अपने किस्मत को आजमाने लगा। लेकिन राजकुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई। बकरियों से परिवार चलाना मुश्किल साबित होने लगा है।

अनलाॅक के बाद राजकुमार ने भारी मन से अपने आधे खेत में फिर से फूल लगाए है। खेतों में फूल खिले भी है लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है तथा अभी खरीददार भी नहीं मिल रहे है। राजकुमार ने बताया कि अब अपने बच्चों का पेट पालने के लिए क्या करें यह समझ में नहीं आ रहा है। राजकुमार के साथ कई ऐसे परिवारों के सामने भी ऐसी समस्या बनी हुई है।

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