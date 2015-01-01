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निर्देश:बाजार में बिना लाइसेंस नहीं लगेगी पटाखे की दुकानें

डुमरांव2 घंटे पहले
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दीपावली पर पटाखा बेचने के लिए प्रशासन से अस्थायी व अंशकालिक लाइसेंस लेना होगा। अस्थायी रूप से लाइसेंस लेने के बाद भी तय स्थान पर ही पटाखे की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा तेज आवाज और अधिक धुंए वाले पटाखे की बिक्री नहीं की जाएगी। दुकानदारों को लाइसेंस के लिए एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा।

अग्निशमन अधिकारी व संबंधित थाने की पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। पटाखा बाजार के आसपास सुरक्षा और अग्निशमन के पर्याप्त इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएंगे। वही अवैध रूप से पटाखा बेचते या बनाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश जारी किया गया है । प्रकाश पर्व दीपावली पर आतिशबाजी का चलन है।

बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पटाखों के जरिए खुशी का इजहार करते हैं। लिहाजा पटाखा बनाने और बेचने का क्रम तेज हो जाता है। पर्व मनाने की इस होड़ में सेहत और सुरक्षा के मानकों को दरकिनार करने से भी नहीं चूकते।

तेज आवाज और धुंए वाले पटाखों से सेहत को हो रहे नुकसान को लेकर प्रशासन सख्त है। दुकानदारों को एसडीएम के समक्ष आवेदन करना होगा। अग्निशमन अधिकारी व संबंधित थाने की पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

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