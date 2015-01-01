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निर्देश:एक माह पूर्व बनी नाली को फिर से बनाने का दिया निर्देश

डुमरांव4 घंटे पहले
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छतनवार पंचायत के वार्ड पांच में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से एक महीने पूर्व बनाई गई दोयम दर्जे की नाली व उसके स्लैब को बीडीओ ने फिर से बनवाने के आदेश दिए है। बता दें कि सात निश्चय योजना के तहत इस वार्ड में 6 लाख 66 हजार की लागत से करीब 800 फिट नाली व स्लैब का निर्माण किया गया था। जबकि प्राक्कलन के तहत 1200 फिट नाली व स्लैब का निर्माण करना था। संवेदक सह वार्ड सदस्य जयप्रकाश द्वारा नाली व स्लैब निर्माण में बड़े पैमाने में धांधली किया गया था तथा जमकर घटिया सामग्री का निर्माण किया गया था। तब ग्रामीणों द्वारा खुलकर इसका विरोध किया गया था। भास्कर ने भी नाली निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। जिसके बाद बीडीओ संतोष कुमार ने इसकी जांच जेई कौशल कुमार से करवाई।

जांच में ग्रामीणों के आरोप व भास्कर की खबर पर मुहर लगते ही बीडीओ ने संवेदक को नाली व स्लैब को तुड़वा फिर से निर्माण करने का निर्देश दिया है। बीडीओ ने स्पष्ट कहा है कि योजना में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीडीओ के निर्देश के बाद संवेदक की मुश्किलें बढ़ गई है। बता दें कि सात निश्चय समेत अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों द्वारा की जाती है। इस संबंध में जेई कौशल ने कहा कि स्लैब तुड़वा इसकी जांच कराई गई। जांच में घटिया सामग्री के प्रयोग की बात को स्वीकारते हुए जेई ने कहा कि संवेदक द्वारा फिर से होने वाले निर्माण के गुणवत्ता की जांच भी की जाएगी।

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