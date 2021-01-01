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योजना की मॉनिटरिंग:आईओटी डिवाइस लगाकर नल-जल योजना की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग, तैयारी पूरी

डुमरांवएक घंटा पहले
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना सात निश्चय में शामिल नल का जल योजना की मॉनिटरिंग अब ऑनलाइन की जाएगी। इसको लेकर डुमरांव प्रखंड के सभी सोलह पंचायत के 238 वार्डों में आरंभ किए गए नल जल योजना को लेकर किए गए बाेरिंग के समीप जल्द ही आइओटी डिवाइस (दी इंटरनेट ऑफ थिग्स) डिवाइस लगाए जाएंगे।

विभाग द्वारा डिवाइस लगाए जाने के लिए निविदा की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते जिसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है । प्रखंड के 238 वार्डों में इसे लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। पानी सप्लाई की मिलेगी जानकारी हर घर नल का जल योजना पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

इसका लाभ लोगों को शत प्रतिशत मिल रहा है या नहीं, इसका पता आइओटी डिवाइस के माध्यम से आसानी से लग जाएगा। वार्डों में किए गए बाेरिंग से पानी की सप्लाई हो रही है या नहीं, अगर हो रहा है तो कितनी पानी की खपत हो रही है। अगर पानी सप्लाई बंद है तो इसकी जानकारी भी विभाग को इस डिवाइस के माध्यम से आसानी से पता चल जाएगा। जिसे जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा वर्तमान में प्रखंड के लाखनडिहरा के दस वार्डों एवं कोरानसराय के अठारह वार्ड में कार्य हो रहा है। विभाग के कर्मी द्वारा सभी नल जल के बोरबेल के पास आइओटी डिवाइस लगाया जा रहा है।
आइओटी डिवाइस के लिए होगी अनुरक्षकों की तैनाती: सभी वार्डों में आइओटी डिवाइस लगाए जाएगे। जिला से आइओटी डिवाइस लगाने के लिए टेंडर किए गए है। वहीं, प्रखंड को अनुरक्षकों का चयन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाेरिंग के मोटर के संचालन का कार्य अनुरक्षकों के द्वारा ही करवाया जाएगा। यदि किसी खास व्यक्ति के घर में भी अगर पेयजल आपूर्ति बाधित है तो इसका समाधान भी अनुरक्षकों से ही कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार डुमरांव प्रखंड के सभी सोलह पंचायत में 127 नल जल का कार्य कराया गया है। अब तक 127 अनुरक्षक का चयन कर लिया गया है। अधिकारी सुचना के अनुसार वार्ड के सचिव की अनुरक्षक होगे।
कहते हैं पंचायती राज्य पदाधिकारी: प्रभारी प्रखंड पंचायती राज्य पदाधिकारी कृष्णाकान्त यादव ने बताया की सरकार की महत्वाकांक्षी में शामिल नल जल योजना का लाभ शत प्रतिशत लोगों को मिले। जिसको लेकर पंचायत के सभी वार्डों में आइओटी डिवाइस लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस डिवाइस के माध्यम से ऑनलाइन मिलने वाले सिग्नल से योजना की मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार की राशि का समुचित सदुपयोग हो। इसको लेकर विभाग में सभी वार्डों में डिवाइस रहा है। ताकि, हर स्तर पर इसकी निगरानी हो सके।

238 वार्ड में 127 योजनाओं पर चल रहा है नल-जल कार्य
प्रखंड क्षेत्र के 238 वार्डों में 127 कार्य नल जल से हुआ है। वहीं जिस पंचायत में नल जल का कार्य आधा-अधूरा था उसे पीएचडी विभाग को दे दिया गया था। जिसमे मुगांव और कुशालपुर पंचायत शामिल है। कई वार्डों में कार्य पूर्ण कर पानी की सप्लाई आरंभ कर दी गई है। कुछ वार्डों में कार्य जारी है। जैसे की अटाव पंचायत के वार्ड 12 जहां कार्य तो हुआ है परन्तु अब वहां पानी का सप्लाई नही हुआ है।

वैसे ही कई समस्या सभी पंचायतों में देखने को मिला यह आकडा जिला और अनुमंडल अधिकारी द्वारा सात निश्चय नल जल योजना के जांच में देखने को मिला। जिसको लेकर पंचायत राज विभाग के अपर सचिव द्वारा अधूरे काम करने वाले वार्ड सदस्यों को नोटिस देने का पत्र जारी दिया था। जिसको लेकर 31 दिसम्बर तक समय दिया गया था। लेकिन अब तक कई वार्ड ऐसे है जहां नोटिस के बाद भी कार्य को पूरा नही किया गया है।

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