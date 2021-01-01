पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अवैध शराब:होटल और गैरेज से शराब जब्त तस्करी में संचालक भी धराया

डुमरांव5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • पसंद होटल की आड़ में चल रहा था शराब धंधा

नया भोजपुर ओपी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चाैक के पास स्थित एक होटल व एक गेराज में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। पुलिस ने इस दौरान होटल संचालक विनय कुमार उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस छापेमारी में चाैक के पास स्थित पसंद होटल से एक पेटी में रखे शराब को बरामद किया।

180 एमएल के 11 बोतल, 18 पीस फ्रूटी पैक बरामद किया है। पुलिस ने होटल संचालक के निशानदेही पर उसके बगल में स्थित एक गेराज से 375 एमएल के 22 बोतल शराब भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर विनय को जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस उसके निशानदेही पर छापेमारी कर रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser